Пассажиров отмененных рейсов из Минвод вывезут лайнерами "Азимута"

2 мар. 1:24

С 3 по 7 марта российская авиакомпания "Азимут", базирующаяся в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минвод, выполнит дополнительные рейсы из/в Минводы для перевозки пассажиров рейсов, отмененных из-за временного закрытия воздушного пространства Юга России, - сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Пассажиры отмененных рейсов из Ростова-на-Дону и Краснодара смогут совершить перелет из Минвод после получения уведомления об отмене рейса по смс и электронной почте: так, 3-4 марта будет выполнен дополнительный рейс Минводы - Тюмень - Минводы, 4 марта - Минводы - Сочи - Минводы, 5 марта - Минводы - Уфа - Волгоград - Уфа – Минводы, - передает "Интерфакс".

2 марта, "Азимут" выполнит спецрейс Минводы - Ереван - Минводы.

Пассажиры отмененных рейсов при наличии мест смогут бесплатно переоформить авиабилеты с вылетом из открытых аэропортов.

Напомним, на Юге России из-за операции по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля по 2 марта закрыты более десяти аэропортов.