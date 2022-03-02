Преступлениями чиновников и полиции в Грузии займется новая служба

2 мар. 23:58

В Грузии с сегодняшнего дня, 1 марта, начала работу Специальная следственная служба, которую возглавил начальник департамента Генпрокуратуры Грузии по процессуальному руководству следствием Карло Кацитадзе.

Сотрудники новой спецслужбы будут проводить расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, - передает Sputnik Грузия.

Новая служба была создана на базе Службы государственного инспектора - парламент страны принял решение сформировать ее в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, однако глава государства все же подписала все необходимые поправки.