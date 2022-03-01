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В КБР собрали партию гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса

В КБР собрали партию гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса

Активисты Народного фронта в Кабардино-Балкарии в рамках работы оперативного волонтерского штаба #МыВместе собрали первую партию гуманитарной помощи для эвакуированных жителей из Донецкой и Луганской народных республик, информирует пресс-служба регионального отделения ОНФ в Кабардино-Балкарии.

Сообщается, что в партию войдут носки, пледы, полотенца, предметы гигиены, продукты, вода, книги и все самое необходимое для переселенцев.

Ранее сообщалось, что республика может принять более 500 вынужденных переселенцев.

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