В КБР собрали партию гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса

1 мар. 21:29

Активисты Народного фронта в Кабардино-Балкарии в рамках работы оперативного волонтерского штаба #МыВместе собрали первую партию гуманитарной помощи для эвакуированных жителей из Донецкой и Луганской народных республик, информирует пресс-служба регионального отделения ОНФ в Кабардино-Балкарии.

Сообщается, что в партию войдут носки, пледы, полотенца, предметы гигиены, продукты, вода, книги и все самое необходимое для переселенцев.

Ранее сообщалось, что республика может принять более 500 вынужденных переселенцев.