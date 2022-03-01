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Россия останется без чемпионата Европы по борьбе

Россия останется без чемпионата Европы по борьбе

Российская сборная по борьбе не примет участия на чемпионате Европы 2022 года в Венгрии, заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Турнир пропустят команды по всем трем видам борьбы – вольной, греко-римской и женской.

"Команда не выступит. Есть несколько проблем, которые связаны с поступившими рекомендациями, а также логистикой", – приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Ранее МОК из-за спецоперации России на Украине рекомендовал спортивным федерациям и организаторам соревнований запретить участие российских и белорусских спортсменов.

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