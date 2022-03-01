В UFC постараются не отстранять российских бойцов из-за ситуации на Украине

1 мар. 20:37

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил в интервью каналу The Underground на YouTube, что промушен делает все возможное, чтобы не отстранять российских бойцов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

"Мы круглосуточно работаем, чтобы сохранить поединки с участием российских бойцов. Ситуация тяжёлая, будем следить за ходом процесса»", - подчеркнул глава организации.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Утром 24 февраля российский лидер сообщил в обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.