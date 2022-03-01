Изолированная с Запада Россия смотрит на Восток

На фоне усиления санкций против России, Москва, вероятно, усилит взаимодействие с исламскими государствами и Ближним Востоком. Однако окно возможностей может оказаться ограниченным.

Al-Monitor отмечает, что перед началом Россией военной операции на Украине в Москву с официальным визитом прибыл премьер-министр Пакистана Имран Хан, что вызвало разговоры о возможном одобрении действий РФ со стороны Исламабада. 23 февраля представитель Госдепа США Нед Прайс, отвечая на вопрос, считает ли Вашингтон решение пакистанского премьер-министра посетить Москву именно в это время проявлением косвенной поддержки, сказал: ”Лучше спросите у правительства Пакистана. Я не имею полномочий давать оценку времени визитов зарубежных партнеров в ту или иную страну”.

Визит не был перенесен, несмотря на очевидные военные приготовления и санкции, введенные в отношении России США, ЕС и рядом других стран в связи с признанием 21 февраля Москвой независимости ЛНР и ДНР. Хан прибыл в Москву вечером 23 февраля, накануне операции, а его переговоры с Путиным состоялись 24 февраля, когда российские военные уже были на территории Украины.

17 января Хан от имени мусульман поблагодарил президента России за его слова о том, что неуважение к пророку Мухаммеду не есть проявление свободы слова. ”Путин - первый западный лидер, который выразил сочувствие и проявил чуткость к чувствам мусульман в отношении их величайшего пророка”, - сказал Хан после телефонного разговора с российским лидером.

21 февраля в Москве побывал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Стороны подписали Декларацию о союзнических отношениях и договорились о военной взаимопомощи. ”В целях укрепления мира, повышения стабильности и безопасности Российская Федерация и Азербайджанская Республика могут рассмотреть возможность оказания друг другу военной помощи на основании устава ООН, отдельных международных договоров, и принимая во внимание существующие международные правовые обязательства каждой из сторон”, - говорится в декларации. Путин и Алиев также договорились воздерживаться от любых действий, которые по мнению одной из сторон, могут навредить стратегическому партнерству и отношениями между государствами.

Таким образом у Москвы появилась возможность укрепить свое стратегическое партнерство с теми государствами, которые уже сотрудничают с Баку или их отношения носят привилегированный статус. Подписание российско-азербайджанской декларации о союзническом взаимодействии имеет особое значение, учитывая, что Азербайджан - союзник Турции на основании Шушинской декларации, а также стратегический партнер Пакистана, с которым Баку регулярно проводит военные учения.

Москва может рассчитывать на особое отношение Анкары, которое отличается от подхода остальных государств-членов НАТО к событиям на Украине. Такая позиция Турции может оказаться весьма благоприятной для Кремля. Анкара отказалась присоединиться к жестким санкциям против России. 25 февраля Турция также воздержалась от голосования о приостановке прав России в Совете Европе, настаивая на продолжении диалога. Президент Реджеп Тайип Эрдоган хоть и осуждает Россию за операцию на Украине, по-прежнему намерен сотрудничать с Москвой и готов на прямые контакты с Владимиром Путиным.

На заседании правящей партии, которое состоялось 26 февраля, главной темой была ситуация на Украине. Эрдоган заявил, что во время телефонного разговора с Путиным, я пригласил его в Турцию, чтобы нормализовать ситуацию.

В свою очередь шейх Али аль-Карадаги, генеральный секретарь Международного союза мусульманских ученых 27 февраля призвал к скорейшему миру на Украине. Аль-Карадаги назвал Турцию и Пакистан государствами, которые способны выступить в качестве посредников в конфликте. ”Я призываю страны, у которых хорошие отношения с конфликтующими сторонами, в частности Турцию и Пакистан, приложить искренние и серьезные усилия для немедленного урегулирования конфликта, в ходе которого люди не только многое теряют на всех уровнях, но и весь мир теряет”, - уверен аль-Карадаги.

Стоит обратить внимание и на позицию Объединенных Арабских Эмиратов, которые сейчас являются непостоянным членом Совбеза ООН. ОАЭ, как Китай и Индия, воздержался от голосования по резолюции ООН, осуждающей военную операцию, что рассматривается как своего рода жест поддержки Москвы. Абу-Даби объяснил свою позицию тем, что результат голосования ”был заранее предрешен, но путь к диалогу должен быть открыт, и сейчас даже больше, чем когда-либо”. В заявлении, опубликованном постоянной миссией страны при ООН, ОАЭ призвал ”к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий”.

Лидеры хуситов в Йемене признали ДНР и ЛНР вслед за Россией, таким образом подтвердив свою лояльность Москве. Так у России появились новые возможности влиять на хуситов с точки зрения предотвращения ракетных ударов по ОАЭ. Это, в свою очередь, обусловливает поддержку России со стороны Абу-Даби, который может попытаться оказать влияние на хуситов. 25 января министр иностранных дел ОАЭ Абдалла ибн Заид аль Нахайан поблагодарил Россию за ее поддержку во время недавних ударов хуситов по гражданским целям в ОАЭ. Необходимость в сотрудничестве между двумя странами была подтверждена во время телефонного разговора между министрами иностранных дел ОАЭ и России, который состоялся 24 февраля.

Учитывая беспрецедентные санкции против России, которые ввели многие страны, сотрудничество с государствами исламского мира и, прежде всего, с Ближним Востоком, может оказаться одним из немногих окон возможностей получения экономической и политической поддержки. Россия надеется, что сможет поставлять вооружения на Ближний Восток и выступать в качестве посредника в урегулировании региональных конфликтов. Кроме того, государства Ближнего Востока и Северной Африки заинтересованы в российском зерне. Украинский конфликт (Украина, как и Россия, один из главных поставщиков зерна на Ближний Восток и Северную Африку), уже привел к росту цен на зерно и перебоям в поставках.

Однако санкции, введенные против России, серьезно ограничивают возможности взаимодействия с исламскими странами. В частности, уже есть некоторые проблемы с поставками российского оружия. Индонезия, Египет и Алжир, например, отказались от российских истребителей Су-35, ОАЭ планирует приобрести южнокорейский аналог системы ПРО С-350, а Саудовская Аравия - китайский аналог ЗРК ”Тор-М” вместо российских оригиналов.

Тем не менее есть и другие возможности развития военно-технического сотрудничества с региональными государствами в обход санкций. В первую очередь они связаны со стремлением этих стран развивать собственный ВПК и заниматься военными разработками. Но чем дольше продолжается конфликт, тем уже становится окно возможностей России с точки зрения сохранения связей с ближневосточными государствами.