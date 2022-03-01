В США рассказали, почему не обсуждают установление бесполетной зоны над Украиной

1 мар. 19:58

В США объяснили, по какой причине в США не обсуждают возможность установления бесполетной зоны над Украиной.

Как отметил представитель Пентагона, это означало бы вступление США в конфликт, передает ТАСС.

"Президент США, верховный главнокомандующий сказал, что мы не будем участвовать в боевых действиях на Украине, и, конечно же, если бы мы установили бесполетную зону, это означало бы, что мы вступили в войну", - приводит его слова на своей странице в Twitter корреспондент газеты Stars and Stripes Кейтлин Дорнбос.