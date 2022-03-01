Глава МИД Украины сообщил о нескончаемом потоке вооружения с Запада

1 мар. 19:47

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада "бесконечным потоком" направляют Украине вооружение и намерены увеличить поставки в ближайшие часы.

"Для защиты Украины продолжает поступать большое количество помощи от партнеров: от бронижилетов и касок до переносных ракетно-зенитных комплектов и противотанковых установок", - поведал он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Украина получает боеприпасы, оружие, топливо. "Я вам скажу откровенно, что даже я еще 30 часов назад сомневался, что нам это удастся, но нам удалось, и эти решения [о новых поставках вооружения] уже на финальной стадии", - цитирует его ТАСС.