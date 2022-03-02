Пластик душит Землю

Во всем мире перерабатывается менее 10% пластикового мусора, при этом производство пластика не прекращается, несмотря на появление методов, которые могут смягчить негативное воздействие таких отходов на окружающую среду. Турецкая "Сабах" отвечает на важные вопросы в преддверии саммита в Найроби на следующей неделе, во время которого представители ООН обсудят первое глобальное соглашение по борьбе с пластиковыми отходами.

Сколько же всего пластика?

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в период с 2000 по 2019 год мировое производство пластика выросло почти в два раза, с 234 миллионов тонн до 460 миллионов тонн. Объем пластиковых отходов за это время увеличился более чем вдвое, достигнув 353 миллионов тонн в 2019 году. Но в 2020 году мировое производство немного снизилось из-за пандемии коронавируса, по данным торговой ассоциации Plastics Europe. В истории современной промышленности это лишь третий такой случай. До этого подобное падение было зафиксировано во время нефтяного кризиса 1973 года и финансового кризиса 2008 года.

По данным ОЭСР, только в 2019 году в окружающую среду было выброшено 22 миллиона тонн пластика, из которых 6 миллионов тонн попали в водные пути, озера и океаны. По данным Ассамблеи ООН по окружающей среде, пластик составляет не менее 85% всего морского мусора. Согласно расчетам ОЭСР, ежегодный объем производимого пластика будет весить как 45,5 тысяч Эйфелевых башен, а вес ежегодных пластиковых отходов можно сравнить с весом 35 тысяч Эйфелевых башен.

Где производят пластик?

В 2020 году более половины пластика было произведено в Азии, при этом на Китай приходится почти треть мирового объема. По данным PlasticsEurope, в период с 2010 по 2020 год производство пластика во второй по величине экономике мира подскочило на целых 82%, что намного выше среднего мирового роста в 30%. В Европе производство пластика в 2020 году составило 55 миллионов тонн, что на 5% меньше уровня 2019 года. Рост производства в основном пришелся на США и Ближний Восток, где первичное сырье намного дешевле, а также на Китай из-за роста внутреннего спроса, сказал генеральный директор Plastics Europe во Франции Жан-Ив Дакле.

Что дальше?

Согласно отчету Всемирного фонда дикой природы за 2021 год, объем производства пластика в мире удвоится к 2040 году. Французский институт нефти IFP прогнозирует, что примерно к 2050 году производство достигнет 1 миллиарда тонн в год. Руководители предприятий эти цифры отрицают. "Принимая во внимание политику, принятую во всем мире для ограничения использования одноразового пластика, этот рост, вероятно, замедлится, и к 2040 году производство в очередной раз не удвоится", - сказал Дакле.

При этом основное решение, позволяющее остановить непрекращающийся рост производства пластика - это его переработка. По данным ОЭСР, хотя Европа перерабатывает более трети своих пластиковых отходов, в 2019 году в мире было переработано лишь около 9% пластиковых отходов. Неправительственные организации, в том числе Zero Waste, заявляют, что переработка - это не панацея, и выступают за ограничение использования пластика для сокращения производства в мире. Другие предлагаемые ими решения включают разработку продуктов без упаковки, возвратных товаров и экологически безопасной упаковки для "увеличения срока годности продуктов", - сказала Жюльет Франке из Zero Waste.

Глава Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен считает, что разработка продуктов для повторного использования и переработки, а также удаление опасных добавок могут сократить количество пластика в океанах более чем на 80% к 2040 году. Благодаря этим мерам производство первичного пластика также может сократиться на 55%, написала она в статье для The Times в феврале.

Пластик без нефти?

В мировом производстве доля пластика, изготовленного из экологически чистых источников, таких как сахар, крахмал, кукуруза и пшеница, составляет менее 1%. Необходимость в использовании сельскохозяйственных земель и водных ресурсов ограничивает развитие такого производства для сокращения потребления нефти при производстве обычного пластика. Хуже того, эти пластмассы редко бывают полностью биоразлагаемыми или компостируемыми и "на самом деле лишь откладывают проблему", указывают в немецком Фонде имени Генриха Белля.

Эта проблема дала толчок к разработке биопластиков второго и третьего поколения, получаемых из растительных отходов или водорослей. В феврале французский биотехнологический стартап организовал недалеко от Марселя наглядную демонстрацию переработки водорослей из пруда в биоразлагаемые биополимеры. Еще одна перспективная технология - производство пластика из выбрасываемого в атмосферу углекислого газа. Уже начали появляться заводы, в том числе по производству полиуретана компанией Covestro в Австрии.