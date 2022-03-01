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В МВД призвали россиян не реагировать на провокации в интернете

В МВД призвали россиян не реагировать на провокации в интернете

Министерство внутренних дел России призывает россиян проявлять бдительность и не реагировать на провокации в теневом сегменте интернета, соцсетях и мессенджерах с призывами к террористической деятельности. Об этом заявили в пресс-центре ведомства.

"В ходе мониторинга интернета сотрудники МВД России в теневом сегменте Сети на площадке "Гидра", а также в социальных сетях и мессенджерах выявили ряд объявлений с призывами к террористической деятельности", - сказано в сообщении.

В МВД напомнили, что участие в террористической деятельности, хулиганство и другие противоправные деяния влекут за собой уголовную ответственность

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