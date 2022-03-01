Джонсон: ни одной стране НАТО не нужен активный конфликт с Россией

1 мар. 18:55

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ни один из членов НАТО не рассматривает возможности конфликта с Россией.

"Для любого члена НАТО активное участие в военном столкновении с Россией - гигантский шаг, который не рассматривается ни одним из государств - членов. Для того, чтобы получить согласие на подобное, необходимо было бы получить согласие парламента или народа страны в целом", - поведал глава правительства Соединенного Королевства.

Он подчеркнул, что в настоящее время страны Североатлантического альянса рассматривают вопрос об оказании гуманитарной и логистической поддержки Украине, поставки смертельных, но оборонительных вооружений во все больших количествах в сочетании с экономическим давлением на Россию.