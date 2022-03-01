Грузия продолжит поддерживать Украину

1 мар. 18:25

Грузинское руководство продолжит оказывать политическую и гуманитарную поддержку Украине, говорится в распространенном во вторник комментарии главы администрации грузинского правительства Ильи Дарчиашвили.

Уточняется, что поддержка будет продолжена несмотря на решение Киева отозвать своего посла из Тбилиси. Об этом

По словам Дарчиашвили, Тбилиси не понимает смысла решения президента Украины Владимира Зеленского об отзыве посла из Грузии. "Несмотря на это решение, Грузия продолжает и будет продолжать оказывать политическую и гуманитарную поддержку Украине в рамках своих возможностей", - приводит слова Дарчиашвили ТАСС.