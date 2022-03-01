Захарова обвинила страны Запада в разрушении правовых основ миропорядка

1 мар. 18:15

Страны Запада своими действиям против России разрушают международно-правовые основы сложившегося миропорядка, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"То, что сейчас происходит в международных отношениях, я бы назвала это разрушением коллективным Западом всех существовавших ранее международно-правовых основ сложившегося миропорядка", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Далее Захарова отметила, что именно западные страны, а не РФ начали процесс разрушения собственных экономик.