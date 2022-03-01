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Лукашенко рассказал, кто помог организовать разговор с Зеленским

Лукашенко рассказал, кто помог организовать разговор с Зеленским

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в организации телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским огромную роль сыграл депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.

По словам белорусского лидера, Шевченко целую ночь торпедировал всех моих помощников, Службу безопасности. "Но когда ему сказали "ну сколько можно, хватит, президент с тобой пять раз разговаривал", он вышел на моего меньшего сына [Николая Лукашенко] по телефону", - поведал Лукашенко ", - в интервью агентству БелТА. 

Напомним, переговоры между РФ и Украиной состоялись 28 февраля, встреча продлилась 5 часов.

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