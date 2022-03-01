В Армении надеются, что украинский кризис откроет ей окно возможностей

Обострение геополитического противостояния подчеркивает важность проведения миротворческой миссии в Карабахе: в такие периоды политика мира обретает особую актуальность, поскольку предотвращает эскалацию кризиса, которая может привести к непредсказуемым последствиям ввиду напряженной международной обстановки.

Сейчас некоторые армянские политики и эксперты рассматривают мировые события сквозь призму баланса сил в регионе, рассчитывая на какие-то военно-политические выгоды. Так, заместитель заведующего кафедрой иранистики факультета востоковедения ЕГУ Вардан Восканян в своем телеграмм-канале отметил актуальность идеологического и политического сопровождения проводимой Россией спецоперации. Эксперт полагает, что таким образом Армения сумеет получить особое место в системе российской безопасности, удостоившись особых военно-политических преференций. Учитывая, что Армения является членом ОДКБ, а ее безопасность и перевооружение итак в полной мере обеспечиваться ВС России, можно допустить, что Восканян надеется на некую другую поддержку, которая выходит за рамки уставленных договоренностей и может распространяться на отношения между Россией, Арменией и Азербайджаном.

Использовать противостояние ведущих геополитических игроков в собственных интересах – давняя практика армянской пропаганды. Местные СМИ сейчас мало пишут о внутриполитической ситуации, сосредоточившись на отборе информации, компрометирующей отношения между Россией и Турцией; Россией и Азербайджаном.

Многочисленные информационно-аналитические издания публикует статьи об антироссийских митингах в Турции, придавая ключевое значение информации о возможном перекрытии проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России. Несмотря на то, что ограничение судоходства является обыкновенной практикой, которую предусматривает положение Конвенции Монтрё и распространяется на всех участников эскалации, в том числе, на военные суда Украины, армянская пропаганда предпочитает придать ситуации черты русско-турецкого противостояния. В подобной атмосфере удачным стечением обстоятельств для армянской пропаганды будет ситуация при которой удастся доказать активное военное содействие Турции Украине.

Националистическая оппозиция рассматривает текущую геополитическую обстановку в качестве удобного момента для подрыва нейтральной позиции Пашиняна. Не секрет, что большинство депутатов правящей партии придерживаются антироссийской позиции, в то время как националисты сменили риторику в отношении политики делимитации армяно-азербайджанской границы, которую курирует российская армия.

В своих телеграмм-каналах оппозиция обратила внимание на кулуарную встречу Пашиняна с лидерами внепарламентской оппозиции, которая состоялась вечером 26 февраля. Совпадение или нет, но большая часть участников встречи успела отличиться антироссийскими высказываниями в первые дни проведения РФ спецоперации. Армянские националисты намекнули на двуличие Пашиняна, формально сохраняющего статус союзника России, но при этом допускающего формирование антироссийского фронта в пространстве армянской политики.

Однако участие в антироссийской пропаганде - меньшая неприятность, которую может осуществить невнятная политика правящей партии. Опасность в том, что поскольку сейчас внимание России направлено на Украину, в зоне ответственности российских миротворцев могут быть инициированы мелкомасштабные провокации.

Баку заверил Москву в сохранении добрососедских отношений, подписав Декларацию о союзническом взаимодействии, в то время как перед Ереваном может встать крайне неприятная дилемма, если западные партнеры Пашиняна намекнут ему на целесообразность создания проблемных условий для российского миротворческого контингента. Это, в том числе, может затронуть сроки разблокировки транспортного сообщения по Зангезурскому коридору.