Финляндия может стать членом НАТО за сутки

1 мар. 17:45

В понедельник, 1 марта, парламент Финляндии обсудит петицию о возможном вступлении страны в НАТО. Об этом заявила накануне на своей странице в Twitter премьер-министр Финляндии Санна Марин.

"Поскольку гражданская инициатива о членстве в НАТО собрала необходимое количество подписей и продвигается в парламент, стоит услышать мнения сторон. С этой точки зрения этот вопрос также будет включен в повестку дня завтрашней парламентской сессии", - сказала она.

Ранее стало известно, что петиция о проведении референдума по вступлению в НАТО набрала в Финляндии свыше 56 тыс подписей, что позволяет передать ее на рассмотрение в парламент. В том случае, если парламент примет решение о вступлении, процесс присоединения к НАТО может занять от нескольких часов до недели.