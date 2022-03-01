Китай призвал Украину и Россию вернуться за стол переговоров

1 мар. 17:01

Глава МИД Китая Ван И провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в ходе которых призвал Украину и РФ найти решение проблемы путем переговоров.

"В отношении сложившегося кризиса Китай призывает Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров и поддерживает все конструктивные международные усилия, способствующие политическому решению", - сказал глава китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что только переговоры между Москвой и Киевом помогут окончательно решить кризис на Украине.