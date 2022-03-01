Преступную группу, "обналичившую" 9 млрд рублей, раскрыли в Карачаево-Черкесии

1 мар. 16:50

Двух представителей преступной группы, промышлявшей нелегальным обналичиваем денег в банках, поймали правоохранители Карачаево-Черкесии, такое сообщение распространила пресс-служба МВД по КЧР.

В нем говорится, что 60-летний житель Черкесска и 63-летний житель аула Кумыш с 2015 по 2021 год в составе организованной группы занимались обналичиванием средств заказчиков.

Для незаконных банковских операций создавались фирмы-однодневки. Средства переводились на счета подконтрольных юрлиц по фиктивным основаниям, от каждой сделки преступникам выплачивался определенный процент.

"За время осуществления незаконной банковской деятельности нелегальный денежный оборот "черных" банкиров превысил 9 млрд рублей, а доход "финансистов" составил несколько сотен миллионов рублей", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

Открыто уголовное дело по п.п."а, б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В ходе обысков в домах и офисах фигурантов уголовного дела изъяты компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, сотовые телефоны, печати и штампы ряда организаций, а также банковские карты.

Устанавливаются личности остальных участников организованной группы.