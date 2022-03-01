В России появится информационный портал "объясняем.рф"

1 мар. 16:38

Правительство РФ запускает портал "Объясняем.РФ" в качестве источника достоверной информации, сообщил во вторник вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию. Поэтому председателем правительства принято решение о запуске информационного ресурса "Объясняем.РФ". Новый портал станет источником проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени", - заявил он.

По словам Чернышенко, портал будет работать по аналогии с сайтом "Стопкоронавирус.РФ". На нем будут опубликованы ответы на самые актуальные вопросы граждан, собранные из соцсетей. На портале россияне узнают информацию по вопросам транспортного сообщения, финансовой стабильности, работы учебных заведений.

"Граждане смогут направить свои вопросы по текущей ситуации в стране через форму обратной связи. Обращение можно будет направить через страницы "Объясняем.РФ" в социальных сетях: в Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Viber", - отметил вице-премьер.

В работу информационного портала будут вовлечены все министерства и ведомства, подчеркнул Чернышенко.