В ЕС пообещали новую заморозку российских активов

1 мар. 16:32

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России.

"Не сомневайтесь: мы заморозим другие активы так же. Их яхты, модные автомобили или роскошное имущество. Мы заморозим все это вместе", - заявила она на срочных дебатах Европарламента по ситуации на Украине.

Накануне под санкции ЕС попал ряд крупнейших российских бизнесменов, а также представители российского руководства.

Фон дер Ляйен признала, что антироссийские санкции ударят и по экономике Европы. Она добавила, что санкции являются "защитой свободы" ЕС и "они имеют свою цену". "Но это определяющий момент, и эту цену мы готовы заплатить", - сказала глава Еврокомиссии.