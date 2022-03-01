В Британии притесняют россиян

1 мар. 16:28

Граждане России жалуются на агрессивные действия со стороны жителей Великобритании на фоне спецоперации на территории Украины, сообщает пресс-служба посольство России в этой стране.

"В связи с развернутой британскими СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией, вызванной событиями на Украине, в консульский отдел стали поступать многочисленные обращения российских граждан и русскоязычных соотечественников о проявлениях дискриминации и хулиганских выходках", - сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что таким действиям подвергаются не только несовершеннолетние граждане, работающие, проживающие, обучающиеся в Королевстве, но и несовершеннолетние дети в школах.

"Не исключаем также провокации и агрессивные действия в отношении русскоязычных граждан, особенно в районах британских городов, где расположены российские учреждения или русскоязычные организации. К сожалению, все это происходит при попустительстве британских властей", - подчеркнули в пресс-службе.