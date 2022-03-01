Глава ЕК: сегодня ЕС и Украина ближе, чем когда-либо

1 мар. 16:14

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила во вторник, что нужно закончить войну на Украине, а затем обсуждать шаги по вопросу заявки страны на членство в Евросоюзе.

"Сегодня Евросоюз и Украина ближе, чем когда-либо. Впереди еще длинный путь, мы должны закончить эту войну, и мы должны обсудить следующие шаги", - заявила глава ЕК.

Как сообщил ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в понедельник Владимир Зеленский "подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре, заявка принята и зарегистрирована".