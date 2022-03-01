Оппозиция пытается втянуть Грузию в боевые действия на Украине

1 мар. 16:05

Грузинские антиправительственные силы делают все возможное, чтобы втянуть страну в происходящее на Украине, сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Он напомнил, что США и страны ЕС "четко заявили, что их армии не будут принимать участия в боях". "Вывод - единственная цель антиправительственной политической силы - оппозиции, "Нацдвижения" - сделать так, чтобы втянуть страну в боевые действия", - цитирует политика Sputnik Грузия.

Он также коснулся вопроса антироссийских санкций, напомнив, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили уже высказался по этому поводу, и все разделяют его мнение.

Кобахидзе подчеркнул, что во время закрытых бесед с оппозицией все участники понимают, что ограничения не будут болезненными для России, но ударят по грузинскому народу, а таких ресурсов у Грузии нет.