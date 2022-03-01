В аэропортах Москвы отменены более 100 рейсов

1 мар. 16:02

Свыше 160 рейсов в московских аэропортах задержаны или отменены во вторник днем, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Утром не состоялись или были задержаны около 100 рейсов. Днем во Внуково задержано 10 рейсов, 34 отменено, в Домодедово задержано 4 рейса, 9 отменено, в Шереметьево задержано 12 рейсов, 97 рейсов отменено.

Воздушное пространство ЕС закрылось для российских самолетов накануне. Кроме того, до 8 марта Росавиация приостановила работу аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Воронежа, Элисты, Ставрополя, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка.