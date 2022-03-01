Операции по картам ряда российских банков недоступны в Грузии

1 мар. 15:51

В Грузии не проводятся операции по картам VISA и Mastercard российских банков, внесенных в санкционный список, такое сообщение распространила Ассоциация банков Грузии.

"Владельцы карт санкционированных банков не смогут осуществлять операции с картами - будь то обналичивание суммы или оплаты. Соответственно, владельцы этих карт не смогут пользоваться сервисами карт в банковской системе Грузии", - цитирует его Sputnik Грузия.

Помимо этого, клиенты грузинских банков лишились возможности перечислять средства через систему SWIFT пользователям банков РФ и не смогут получать перечисления из этих банков.

Напомним, в черный список внесены ВТБ, Сбер, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк, Промсвязьбанк.