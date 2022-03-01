Баварская государственная опера рвет отношения с Нетребко и Гергиевым

1 мар. 15:29

Баварская государственная опера приняла решение о разрыве всех отношений с российской оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым.

"Из-за ужасной наступательной войны России на Украине и отсутствия достаточного дистанцирования со стороны Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера аннулирует все существующие отношения", - сообщил исполнительный директор оперы Серж Дерни в Twitter.

Ранее о прекращении сотрудничества с Гергиевым сообщили в Мюнхенском филармоническом оркестре.