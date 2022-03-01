РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Баварская государственная опера рвет отношения с Нетребко и Гергиевым

Баварская государственная опера рвет отношения с Нетребко и Гергиевым

Баварская государственная опера приняла решение о разрыве всех отношений с российской оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым.

"Из-за ужасной наступательной войны России на Украине и отсутствия достаточного дистанцирования со стороны Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера аннулирует все существующие отношения", - сообщил исполнительный директор оперы Серж Дерни в Twitter.

Ранее о прекращении сотрудничества с Гергиевым сообщили в Мюнхенском филармоническом оркестре.

385 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version