Мишустин: импортозамещение должно стать основой экономики России

1 мар. 14:49

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, возглавивший оперштаб по противодействию санкциям уверен - импортозамещение должно стать основой российской экономики.

"Импортозамещение должно стать основным направлением деятельности. И бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки", - заявил он на совещании по повышению устойчивости развития экономики России.

Мишустин признал, что ситуация, связанная с внешними ограничениями, в России непростая, важно поддержать компании, попавшие под санкции Запада.