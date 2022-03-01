Юг и центр России останутся закрытыми для полетов еще на несколько дней

1 мар. 14:40

Запрет на полеты на юге и в центральной части России, введенный 24 февраля, продлен до 8 марта, такое сообщение распространила Росавиация.

"Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - цитирует его ТАСС.

Недоступны аэропорты на Кубани (Анапа, Геленджик, Краснодар), Ростов-на-Дону (Ростовская область), Симферополь (Крым) и Элиста (Калмыкия), а также Белгород, Брянск, Воронеж, Курск и Липецк.

Для перевозки людей в закрытые аэропорты российские авиакомпании могут воспользоваться альтернативными маршрутами, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.