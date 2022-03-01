Страны ЕС не прекратили выдачу туристических виз россиянам

1 мар. 14:15

В АТОР отметили, что заинтересованные в российских туристах страны Евросоюза не прекратили выдачу виз.

"Закрытие воздушного пространства для российских перевозчиков не стало поводом для консульств большинства государств ЕС приостановить прием документов на визы. По крайней мере, это следует из мониторинга сайтов визовых центров европейских стран, работающих в России", - сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Этим летом на российских туристов рассчитывают Италия, Испания, Греция, Хорватия. Страны ЕС сейчас занимают выжидательную позицию в надежде на нормализацию ситуации.

С 28 февраля ЕС приостановил упрощенный визовый режим для членов делегаций из России, правительства и парламента, судов, обладателей дипломатических паспортов и бизнесменов.