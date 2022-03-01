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Мишустин стал главой оперштаба по противодействию санкциям

Мишустин стал главой оперштаба по противодействию санкциям

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций переходит в режим оперштаба, его возглавит премьер-министр.

"С 2018 года у нас работает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. В ее рамках было сделано немало для того, чтобы противодействовать введению санкций. Теперь мы переводим работу комиссии в режим оперативного штаба, руководить ее работой я буду сам лично. Моими заместителями станут Андрей Рэмович Белоусов и Сергей Семенович Собянин", - приводит его слова РИА Новости.

По словам Мишустина, Белоусов будет курировать вопросы макроэкономики, выработку мер на федеральном уровне. Собянин будет отвечать за координацию оперативных решений на региональном уровне.

Соответствующее постановление подписано", - добавил премьер.

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