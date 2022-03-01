Россия заморозит активы иностранных инвесторов ради их же блага

1 мар. 14:12

Власти РФ подготовили проект указа президента, временно ограничивающий выход иностранных инвесторов из российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития экономики.

По его словам, из-за вводимых санкций иностранным бизнесменам приходится принимать решения под политическим давлением, без учета экономических факторов.

"Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов", - приводит слова Мишустина "Интерфакс-Азербайджан".