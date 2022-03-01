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Россия заморозит активы иностранных инвесторов ради их же блага

Россия заморозит активы иностранных инвесторов ради их же блага

Власти РФ подготовили проект указа президента, временно ограничивающий выход иностранных инвесторов из российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития экономики.

По его словам, из-за вводимых санкций иностранным бизнесменам приходится принимать решения под политическим давлением, без учета экономических факторов.

"Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов", - приводит слова Мишустина "Интерфакс-Азербайджан".

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