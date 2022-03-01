Россия асимметрично ответит на санкции Запада

1 мар. 14:02

Россия всегда симметрично отвечала на санкции Запада, но сейчас готовится асимметричный ответ. Об этом заявил во вторник секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"В ближайшие дни будет представлен пакет мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций", - отметил Турчак во время рабочей поездки в Псков.

Он добавила, что складывается впечатление, что на Западе антироссийскими санкциями "себе стреляют в ногу".

"С теми же свифтами. Как они предполагают оплачивать энергоносители, которые активно потребляли, потребляют и будут потреблять?" - напомнил секретарь генсовета.

По словам Турчака, задача сейчас - поддержать экономику, стабильность платежной системы и бизнес.