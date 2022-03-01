Кондитеры в России ждут трудностей с импортным сырьем

1 мар. 13:54

Российская кондитерская отрасль вскоре столкнется с трудностями в обеспечении импортным сырьем и упаковкой.

Как сообщил на конференции президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко, перед отраслью стоят следующие вызовы: рост цен на упаковку и сырьевые компоненты - прежде всего какао и орехи; возможные трудности в связи с тем, что часть сырья идет из-за границы; введение маркировки кондитерской продукции.

По оценке АСКОНД, введение маркировки может привести к закрытию предприятий, выпускающих мелкоштучные кондитерские изделия, кроме того маркировка поднимет цены на кондитерские изделия на 7-10%, а конкурентоспособность на внешних рынках снизится.