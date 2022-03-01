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Саакашвили призвал отпустить его на Украину

Саакашвили призвал отпустить его на Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в суде потребовал от грузинских властей отправить его в Киев, так как он является гражданином Украины и украинским политиком. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я являюсь председателем комитета по национальным реформам Украины. Мой кабинет находится рядом с кабинетом президента [Украины Владимира] Зеленского. Меня там ждут, и я должен сегодня быть там вместе со своим правительством», — заявил Саакашвили.

Он подчеркнул, что такое решение позитивно повлияет на репутацию Грузии. «Я не на курорт прошу меня направить, я требую направить меня туда, откуда, возможно, не смогу вернуться», — добавил он.

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