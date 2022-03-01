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РЖД предупреждает о возможных проблемах при оплате билетов через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay

РЖД предупреждает о возможных проблемах при оплате билетов через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay

Покупка электронных билетов на поезда РЖД через сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay может быть недоступна, предупреждает перевозчик.

"В настоящее время сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay при оплате электронных билетов могут быть недоступны. В случае возникновения затруднений при оплате указанными способами рекомендуем использовать стандартный способ оплаты со вводом данных банковской карты", - сообщается на сайте РЖД.

В компании добавили, что продолжается назначение дополнительных поездов и добавление вагонов в составы поездов, следующих по графику. В связи с этим россиянам рекомендуют повторять через время запрос в случае, если найти нужный билет не удается.

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