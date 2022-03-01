Басурин: ОБСЕ "координировала" артиллерию ВСУ в Донецке

1 мар. 13:12

Власти ДНР располагают данными, что представители ОБСЕ передавали координаты военных целей в Донецке вооруженным силам Украины (ВСУ), - заявил сегодня представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"К нам попали документы, в которых указаны координаты, как они называли, военных целей - это то, что находилось на территории нашей республики. Почти половина этих координат была передана представителями миссии ОБСЕ. Может быть, они из-за этого решили сбежать?" - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1", передает РИА Новости.