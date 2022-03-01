Шойгу рассказал, когда Россия завершит спецоперацию на Украине

1 мар. 13:09

ВС РФ будут продолжать специальную военную операцию на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Главная же задача спецоперации, по его словам, - защита России "от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", пишет ТАСС.

Шойгу подчеркнул, что российские военные не оккупируют территорию Украины и реализуют меры для сохранения жизни и безопасности мирного населения, нанося удары только по военным объектам и высокоточным оружием.