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Россия потребовала вывезти ядерное оружие США из Европы

Россия потребовала вывезти ядерное оружие США из Европы

Москва считает неприемлемым наличие американского ядерного оружия на территории ряда европейских стран, об этом заявил в рамках сегмента высокого уровня Конференции по разоружению глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США. Сохраняется порочная практика "совместных ядерных миссий" с участием неядерных стран НАТО. В их рамках отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России. Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать", - обратил внимание дипломат.

Лавров напомнил, что Москва всегда исходит из того, что в ядерной войне не будет победителей, и ее ни в коем случае нельзя развязывать, что было подтверждено в совместном заявлении президентов России и США от 16 июня 2021 года и в совместном заявлении глав России и КНР от 28 июня того же года. "Важно, что по инициативе и при самом активном участии России было разработано и 3 января с.г. принято совместное заявление лидеров пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений", - добавил министр.

Он также указал на рост опасности, которую режим Владимира Зеленского несет для соседних стран и международной безопасности, связанный с планами обретения Украиной ядерного оружия. Лавров напомнил, что Украина обладает еще советскими ядерными технологиями, а также средствами доставки такого оружия, и на такую реальную угрозу Россия не может не реагировать.

"Могу Вас заверить: Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. Рассчитываем, что все отдают себе отчет в необходимости решения этой проблемы", - подчеркнул глава МИД РФ.

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