Россия потребовала вывезти ядерное оружие США из Европы

1 мар. 12:52

Москва считает неприемлемым наличие американского ядерного оружия на территории ряда европейских стран, об этом заявил в рамках сегмента высокого уровня Конференции по разоружению глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США. Сохраняется порочная практика "совместных ядерных миссий" с участием неядерных стран НАТО. В их рамках отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России. Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать", - обратил внимание дипломат.

Лавров напомнил, что Москва всегда исходит из того, что в ядерной войне не будет победителей, и ее ни в коем случае нельзя развязывать, что было подтверждено в совместном заявлении президентов России и США от 16 июня 2021 года и в совместном заявлении глав России и КНР от 28 июня того же года. "Важно, что по инициативе и при самом активном участии России было разработано и 3 января с.г. принято совместное заявление лидеров пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений", - добавил министр.

Он также указал на рост опасности, которую режим Владимира Зеленского несет для соседних стран и международной безопасности, связанный с планами обретения Украиной ядерного оружия. Лавров напомнил, что Украина обладает еще советскими ядерными технологиями, а также средствами доставки такого оружия, и на такую реальную угрозу Россия не может не реагировать.

"Могу Вас заверить: Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. Рассчитываем, что все отдают себе отчет в необходимости решения этой проблемы", - подчеркнул глава МИД РФ.