Московская зима оказалась на три градуса теплее нормы

1 мар. 12:52

Минувшая зима в Москве была теплее климатической нормы на три градуса, сообщает портал "Метеоновости".

"Зима закрыла свой календарь, передав эстафету солнечной погоды весне. Столичных жителей снежная хозяйка порадовала температурой воздуха, ведь средние ее значения оказались теплее нормы на три градуса. И в сравнении с прошлым годом зима 2021-2022 годов оказалась почти на два градуса теплее предыдущей", - отметили синоптики.

Самым снежным месяцем прошедшей зимы стал январь - в столичном регионе выпало осадков в 1,5 раза больше нормы.