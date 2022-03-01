СМИ: Мюнхенская филармония осталась без Валерия Гергиева

1 мар. 12:46

Руководство Мюнхенского филармонического оркестра приняло решение уволить российского дирижера Валерия Гергиева, которого ранее просили занять четкую позицию относительно спецоперации РФ на Украине, - сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на мэра города Дитера Райтера.

Ранее Райтер заявлял, что если российский музыкант "не обозначит свою позицию к понедельнику, то он не сможет оставаться главным дирижером" филармонии, - передает РИА Новости.

Сегодня Райтер объявил о разрыве контракта Мюнхенского филармонического оркестра с Гергиевым.

Напомним, ранее выступления Валерия Гергиева и Дениса Мацуева отменил нью-йоркский Карнеги-холл.