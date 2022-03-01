Власти Крыма отправили Facebook в игнор

1 мар. 12:31

Крымские министерства, ведомства и органы власти в городах и районах полуострова прекращают размещать информацию в соцсети Facebook, - сообщило министерство внутренней политики, информации и связи республики Крым (Мининформ).

"В связи с санкциями и замедлением Роскомнадзором социальной сети Facebook принято решение размещать всю актуальную официальную информацию министерств, ведомств и муниципалитетов в других социальных сетях", - сообщили в Мининформе республики, передает РИА Новости.

Глава Крыма Сергей Аксенов уже с 1 января прекратил размещать информацию в Facebook, сохранив в нем только прием личных сообщений от крымчан. Также от своего аккаунта в соцсети отказался и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.