В аптеках России постараются не допустить дефицита лекарств

1 мар. 12:14

Перебоев с поставками лекарств в российские аптеки не ожидается, пока ситуация с медикаментами стабильная, сообщила директор СРО "Ассоциация независимых аптек", глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, пишет ТАСС.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить дефицита по тем или иным позициям. В целом ситуация стабильная. Запасы лекарств созданы как в аптеках, так и у поставщиков. Перебоев с препаратами не ожидается", - заявила Преснякова.

По ее словам, на стоимость препаратов уже сказались изменения курсов - цены у поставщиков выросли на 2%-25%, по некоторым позициям - на 40%. Соответственно, изменились и цены в аптеках.

Преснякова подчеркнула, что повышение стоимости не коснется препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших.