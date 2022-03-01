Лукашенко: конфликт на Украине породили местные радикалы

1 мар. 12:12

Причинами конфликта на Украине стала стремительная украинизация радикальными элементами на фоне уничтожения русской культуры, - заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Стремительная украинизация страны радикальными элементами с использованием инструментария пропаганды нацистских идей на фоне уничтожения русской культуры, языка, исторической памяти, в том числе на территориях проживания этнических русских", - сказал президент на встрече с членами Совбеза Беларуси, передает Sputnik Беларусь.

Трагический результат всего этого сейчас пожинает народ Украины, который вряд ли хотел видеть такое . Но майдан сделал свое дело, - добавил белорусский президент.