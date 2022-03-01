Лондон ввел санкции против Сбербанка

1 мар. 11:55

Минфин Великобритания объявил о вводе санкций против российского Сбербанка из-за военной операции России на Украине.

Как говорится в опубликованном ведомством документе, санкции запрещают обслуживать корреспондентские счета банка и проведение клиринговых операций в фунтах стерлингов.

"Сбербанк участвует в приобретении выгод от российского правительства или поддерживает его", - сказано в тексте.

Подчеркивается, что Сбербанк, будучи крупнейшим банком России по объему активов, является "исключительно значимым игроком российского сектора финансовых услуг, который имеет стратегическое значение для правительства России".