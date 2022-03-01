Евросоюз объявил России "тотальную экономическую войну"

1 мар. 11:42

Евросоюз будет вести против России тотальную экономическую и финансовую войну, заявил сегодня в прямом эфире радиостанции France Info глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

"Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну против России. Российский народ расплатится за ее последствия", - сказал министр.

На это заявление мгновенно отреагировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, написав в своем аккаунте в telegram: "Мы уже это поняли. Еще до создания Евросоюза. Лет 800 назад".

Евросоюз уже "отметился" своими новыми санкциями против России 25 февраля: под них попали ряд российских структур, а также первые лица государства - президент РФ Владимир Путин, глава российского МИД Сергей Лавров, премьер-министр России Михаил Мишустин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов, глава МВД Владимир Колокольцев.

Среди подпадающих под ограничительные меры был назван ряд структур при администрации президента РФ, центр связи Минобороны, Служба внешней разведки.

Кроме того, ограничения коснулись ОАО "Калашников", "Тульского оружейного завода", ОАО "Алмаз Антей", ОАО "Адмиралтейский судостроительный завод", Корпорация "Иркут", ОАО "Ракетно-космический центр - Прогресс", "Ростех-Азимут", Российской авиастроительной корпорации "МиГ", ОАО "Вертолеты России", ОАО ПО Севмаш, "Уралвагонзавода" и т.д. - всего 64 структуры.

Помимо этого, ЕС окончательно утвердил введение санкций на экспорт в РФ продукции двойного назначения, оборудования и технологий для НПЗ. Но этого показалось мало: через день Евросоюз решил запретить все транзакции с российским Центробанком, закрыл свое небо для российских гражданских самолетов, а потом расширил свой санкционный список фамилиями еще 26 российских чиновников, бизнесменов и представителей СМИ.