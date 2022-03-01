Российские-украинские переговоры внушили Лукашенко "осторожный оптимизм"

1 мар. 11:41

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал подробности переговоров российской и украинской делегаций, прошедших накануне на территории РБ. Деталями он поделился на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета Министров.

По словам главы государства, процесс организации переговоров напоминал триллер.

"Он отметил, что состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, внушает осторожный оптимизм. Стороны договорились продолжить диалог на белорусско-польской границе", - пишет БЕЛТА.

Кроме того, Лукашенко высоко оценил "блестящую" работу, проведенную переговорщиками, назвав их "молодцами и красавцами" и отметив, что им удалось сделать даже больше, чем возможно.