РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Российские-украинские переговоры внушили Лукашенко "осторожный оптимизм"

Российские-украинские переговоры внушили Лукашенко &quot;осторожный оптимизм&quot;

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал подробности переговоров российской и украинской делегаций, прошедших накануне на территории РБ. Деталями он поделился на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета Министров.

По словам главы государства, процесс организации переговоров напоминал триллер.

"Он отметил, что состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, внушает осторожный оптимизм. Стороны договорились продолжить диалог на белорусско-польской границе", - пишет БЕЛТА.

Кроме того, Лукашенко высоко оценил "блестящую" работу, проведенную переговорщиками, назвав их "молодцами и красавцами" и отметив, что им удалось сделать даже больше, чем возможно.

2870 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version