В Ростовской области завершилось спасение горняков из обвалившейся шахты

1 мар. 11:32

Спасательная операция по извлечению трех шахтеров на месте обрушения породы в шахте "Обуховская" в Красносулинском районе Ростовской области завершилась.

Обвал в шахте случился четыре дня назад.

"Благодаря грамотным действиям горноспасателей ФГУП "ВГСЧ" специалистов АО "Шахтоуправление "Обуховская" троих шахтеров извлекли из забоя выработки", - информирует министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Все это время работы велись круглосуточно. Горнорабочие через смонтированный пожарный трубопровод получали еду, провизию и кислород. Практически сразу с ними была установлена связь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает", - поделился замгубернатора региона Игорь Сорокин.

Шахта "Обуховская" продолжает работать в штатном режиме.