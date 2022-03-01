Российские и белорусские фигуристы отстранены от международных турниров

1 мар. 11:24

Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах, которые проводятся под его эгидой. Такое сообщение опубликовано на сайте ISU.

В нем говорится, что решение было принято на основании заявления МОК от 28 февраля и после обращений от членов ISU и других лиц, оно уже вступило в силу и будет действовать до нового уведомления.

Теперь российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.