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Российские и белорусские фигуристы отстранены от международных турниров

Российские и белорусские фигуристы отстранены от международных турниров

Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах, которые проводятся под его эгидой. Такое сообщение опубликовано на сайте ISU.

В нем говорится, что решение было принято на основании заявления МОК от 28 февраля и после обращений от членов ISU и других лиц, оно уже вступило в силу и будет действовать до нового уведомления.

Теперь российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

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