В России выявили 97 333 случаев коронавируса

1 мар. 11:21

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 97 333 человек.

Больше всего новых случаев выявили в Свердловской области - 4 844, Самарской области - 4 126, Новосибирской области - 3 591, Пермском крае - 3 493 и Санкт-Петербурге - 3 421. В Москве новых случаев коронавируса 2 066, в Московской области - 1 175, в Краснодарском крае - 1 139, в Крыму - 794, в Ставропольском крае - 763, в Кабардино-Балкарии - 321, в Адыгее - 290, в Карачаево-Черкесии - 180, в Дагестане - 176, в Ингушетии - 83, в Северной Осетии - 49, в Чечне - 21.

Общее число инфицированных в России достигло 16 495 369 человек.

Госпитализированы за сутки 12 753 человека, на 99,8% больше, чем накануне. Выздоровели за сутки 172 813 человек, за все время - 13 748 465 человек.

Умерли за сутки 786 пациентов, с начала пандемии - 352 446 человек.