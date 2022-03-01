В России нашли применение деньгам, сэкономленным на "большом" спорте

1 мар. 11:12

Все деньги и взносы, которые будут сэкономлены из-за отмены проведения в России крупных спортивных мероприятий, будут направлены на развитие внутреннего спорта и строительство спортивных объектов шаговой доступности, - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании коллегии Минспорта страны.

"Мы видим, что федерации в последнее время самостоятельно меняют места проведения соревнований. В текущей ситуации мы будем уделять много внимания подготовке мероприятий вместе с нашими коллегами из стран СНГ, БРИКС и ШОС", - отметил Чернышенко, передает "Интерфакс".

Достигнутые договоренности о проведении в России спортивных мероприятий разрываются из-за начала военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, - добавил премьер.